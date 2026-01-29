İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Rusiyada 100-ə yaxın məktəbli infeksiyaya yoluxub

    • 29 yanvar, 2026
    • 15:08
    Rusiyada 100-ə yaxın məktəbli infeksiyaya yoluxub

    Rusiyanın Tümen vilayətindəki məktəblərdən birində kəskin bağırsaq infeksiyası yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i mənbələrə və Tümen vilayətinin Səhiyyə Departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    Ümumilikdə 100-ə yaxın uşaq zərər çəkib, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilən bir uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Digərlərinə ambulator yardım göstərilir.

    Səhiyyə Departamentindən verilən məlumata görə, hazırda vəziyyət nəzarət altındadır.

    В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детей

