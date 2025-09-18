Coratda 1 200 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 18 sentyabr, 2025
- 09:45
Bu gün Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsinin təbii qazla təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, fasiləyə səbəb yeni balans qovşağının quraşdırılmasıdır.
Odur ki, saat 11:30-dan etibarən işlər başa çatana qədər qəsəbədə 1200 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq.
