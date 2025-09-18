İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Coratda 1 200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:45
    Coratda 1 200 abonentin qazı kəsiləcək

    Bu gün Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsinin təbii qazla təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, fasiləyə səbəb yeni balans qovşağının quraşdırılmasıdır. 

    Odur ki, saat 11:30-dan etibarən işlər başa çatana qədər qəsəbədə 1200 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq. 

    Sumqayıt təbii qazı məhdudiyyət Corat qəsəbəsi
