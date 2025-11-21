В поселке Амирджан в течение шести часов не будет света
Энергетика
- 21 ноября, 2025
- 08:49
В поселке Амирджан Сураханского района Баку возникнут перебои в подаче элетроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Было отмечено, что в связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Эльхана Гасанова, Малика Мустафаева, Зюлала Тагиева, Ильхама Шюкюрова.
После завершения ремонтных и восстановительных работ указанная территория будет обеспечена более качественной электроэнергией.
