    В поселке Амирджан в течение шести часов не будет света

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 08:49
    В поселке Амирджан в течение шести часов не будет света

    В поселке Амирджан Сураханского района Баку возникнут перебои в подаче элетроэнергии.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Было отмечено, что в связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Эльхана Гасанова, Малика Мустафаева, Зюлала Тагиева, Ильхама Шюкюрова.

    После завершения ремонтных и восстановительных работ указанная территория будет обеспечена более качественной электроэнергией.

    Əmircan qəsəbəsində altı saat işıq olmayacaq

