В поселках Сулутепе и Ходжасан не будет газа

Сегодня в Бинагадинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" SOCAR.

В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 подача газа в поселки Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района будет приостановлена.