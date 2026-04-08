В поселках Сулутепе и Ходжасан не будет газа
Энергетика
- 08 апреля, 2026
- 09:42
Сегодня в Бинагадинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" SOCAR.
В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 подача газа в поселки Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района будет приостановлена.
Последние новости
