    В поселках Сулутепе и Ходжасан не будет газа

    Энергетика
    • 08 апреля, 2026
    • 09:42
    В поселках Сулутепе и Ходжасан не будет газа

    Сегодня в Бинагадинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" SOCAR.

    В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 подача газа в поселки Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района будет приостановлена.

    ПО Азеригаз Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Бинагадинский район
    Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrində qaz olmayacaq

