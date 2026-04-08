Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrində qaz olmayacaq
Energetika
- 08 aprel, 2026
- 09:15
Bu gün Bakının Binəqədi rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aparılacaq təmir-quraşdırılma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrinin qaz təchizatı müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.
