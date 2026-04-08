Naxçıvanın bəzi hissələrində qaz olmayacaq
- 08 aprel, 2026
- 11:16
Naxçıvan şəhərinin bir sıra küçələrində aprelin 8-də qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Naxçıvan şəhər Əziz Əliyev prospektində aparılan təmir-bərpa işlərilə əlaqədar olaraq saat 12:30-dək 6 437 abonentin və 300 qeyri-yaşayış obyektlərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Təmir-bərpa işləri zamanı 10-cu küçə, Çənlibel məhəlləsi, 36-cı məhəllə, 20-ci məhəllə, Məmməd Araz küçəsi, Xətai məhəlləsi, 48-ci məhəllə, 49-cu məhəllə, Əziz Əliyev küçəsi, Şahtaxtinski küçəsi, 9-cu məhəllə, 35-ci məhəllə, Ümid gənclər şəhərciyi, Sabir küçəsi, 11-ci məhəllə, 12-ci məhəllə, Qoçüstü məhəlləsi, "Cahan" ticarət mərkəzində qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq.