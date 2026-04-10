İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ekologiya
    • 10 aprel, 2026
    • 13:10
    Bakıda 16 dərəcə isti olacaq, rayonlara yağış yağacaq - PROQNOZ

    Bakıda aprelin 11-də havanın 16 dərəcə isti olacağı, rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 13-16° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 75-85 %, gündüz 60-70 % olacaq

    Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 6-8° isti, gündüz 15-20° isti, dağlarda gecə 0-5° isti, gündüz 5-10° isti olacaq.

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    Son xəbərlər

    13:53

    Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıb

    İnfrastruktur
    13:52

    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    13:52

    Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

    Futbol
    13:44

    "Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilib

    Futbol
    13:41

    Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaq

    Fərdi
    13:36

    Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdır

    Digər ölkələr
    13:35
    Foto

    Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:34

    Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlib

    Formula 1
    13:33
    Foto
    Video

    Sumqayıtda geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti