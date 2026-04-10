В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

11 апреля в Баку температура воздуха составит 16 градусов тепла, в районах ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможно кратковременное их усиление, грозы, град, в некоторых горных районах вероятен снег. В некоторых местах временами возможен туман. Восточный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.