Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Экология
    10 апреля, 2026
    13:37
    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    11 апреля в Баку температура воздуха составит 16 градусов тепла, в районах ожидаются дожди.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

    Преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможно кратковременное их усиление, грозы, град, в некоторых горных районах вероятен снег. В некоторых местах временами возможен туман. Восточный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda 16 dərəcə isti olacaq, rayonlara yağış yağacaq - PROQNOZ

