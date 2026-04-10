    İrana qarşı İsrail-ABŞ birgə əməliyyatında 18 mindən çox döyüş sursatı istifadə olunub

    İsrail aviasiyası İrana qarşı ABŞ ilə birgə əməliyyat zamanı 8,5 mindən çox operativ və mindən çox zərbə uçuşu həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu rəqəmləri ordunun mətbuat xidməti açıqlayıb.

    Qeyd olunub ki, uçuşlar zamanı 6 700 infrastruktur komponentinə, eləcə də 4 min hərbi hədəfə 10 800-dən çox zərbə endirilib.

    İsrail ordusu vurğulayıb ki, bu uçuşlar zamanı 18 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. Aprelin 8-də isə İran ilə ABŞ və onların müttəfiqləri ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    ЦАХАЛ: ВВС Израиля совершили более 8,5 тыс. вылетов в ходе операции по Ирану

    13:53

    Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıb

    İnfrastruktur
    13:52

    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    13:52

    Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

    Futbol
    13:44

    "Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilib

    Futbol
    13:41

    Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaq

    Fərdi
    13:36

    Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdır

    Digər ölkələr
    13:35
    Foto

    Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:34

    Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlib

    Formula 1
    13:33
    Foto
    Video

    Sumqayıtda geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
