    ЦАХАЛ: ВВС Израиля совершили более 8,5 тыс. вылетов в ходе операции по Ирану

    Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время совместной операции с США против Ирана, совершила свыше 8,5 тыс. оперативных и более 1 тыс. ударных вылетов.

    Как передает Report, такие цифры приводит армейская пресс-служба.

    Отмечается, что за время вылетов было совершено более 10 800 ударов по 6 700 компонентам инфраструктуры, а также по 4 тыс. военным целям.

    ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе этих вылетов было использовано более 18 тысяч боеприпасов.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    İrana qarşı İsrail-ABŞ birgə əməliyyatında 18 mindən çox döyüş sursatı istifadə olunub

