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В Польше установили лимит на покупку угля для индивидуальных потребителей

В Польше установили лимит на покупку угля для индивидуальных потребителей Правительство Польши приняло закон, фиксирующий цену угля для населения на уровне 996 злотых (230 долларов за тонну).
Энергетика
14 июня 2022 г. 17:53
В Польше установили лимит на покупку угля для индивидуальных потребителей

Правительство Польши приняло закон, фиксирующий цену угля для населения на уровне 996 злотых (230 долларов за тонну).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва на пресс-конференции.

"Сегодня на совете министров был принят закон, который гарантирует цену угля на польском рынке", - сказала она. "Мы приняли решение использовать механизм регулирования на уровне компаний, которые импортируют уголь в Польшу. Гарантированная цена для индивидуальных потребителей сегодня - 996 злотых. Это средняя цена по данным Главного статистического управления за прошлый год", - добавила Москва.

По ее словам, в 2022 году будет действовать лимит на покупку угля по сниженной цене. Он составляет 3 тонны.

В настоящее время в Польше наблюдается ажиотажный спрос на уголь, который владельцы частных домохозяйств уже запасают для нового отопительного сезона. По сравнению с ценами прошлого года в разных районах Польши он подорожал в два-три раза. В последнее время многим приходилось приобретать уголь у перекупщиков по 2,5-3 тыс. злотых за одну тонну (700-800 долларов).

Власти Польши приняли решение увеличить добычу угля в стране и ввести компенсации для регулирования цен в ответ на рост спроса на этот вид топлива среди населения.

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