​В ПО "Азерикимъя" состоялась встреча с послом Германии

В ПО "Азерикимъя" состоялась встреча с делегацией во главе с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манингом.

Как сообщает Report, генеральный директор ООО "Азерикимъя" Имран Арзуманзаде проинформировал о реконструкции и модернизации производственных мощностей "Азерикимъя" и перспективных проектах. Параллельно с масштабным проектом реконструкции и модернизации, осуществляемым на НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, аналогичный проект реализуется на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимъя", смежном звене цепочки переработки нефти и газа SOCAR. Завершение проекта в следующем году увеличит производственные мощности завода в Сумгайыте, что позволит заводам обеспечить стабильные поставки этиленового и пропиленового сырья на SOCAR Polymer в ближайшие годы. В результате через полимерную цепь НПЗ - "Азерикимъя" - SOCAR будет производиться продукция с более высокой добавленной стоимостью, что увеличит доходы страны от экспорта.

На встрече было отмечено, что одним из проектов, реализуемых на ПО, является повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе. Совместное предприятие SOCAR и германской компании UNİPER сейчас строит новый паровой турбогенератор.

Целью проекта является увеличение существующей мощности парогенераторного комплекса этилен-полиэтиленового завода с 32 МВт.ч (фактически 13 МВт.ч) примерно в 5 раз – до 65 МВт.ч. Для этого установят дополнительный турбогенератор, а существующая технологическая система будет модернизирована.

С завершением проекта в следующем году, новый парогенераторный комплекс будет работать на мощности 65 МВт.ч, что полностью удовлетворит потребность ПО в электроэнергии и не потребует дополнительной электроэнергии от Сумгайытской электросети. Кроме того, излишние 35 МВт.ч могут быть переданы другим объектам SOCAR, а также потребителям в Сумгайыте.