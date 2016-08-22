В первом полугодии на проект АЧГ израсходовано 1,1 млрд. долларов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года операционные расходы на проект "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили примерно 260 млн. долларов, капитальные расходы - 828 млн. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan.

За отчетный период операционные расходы на проект сократились в годовом исчислении на 27,6%, капитальные расходы – на 12,8%.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL,2,7%).