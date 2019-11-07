Глава SOCAR: В основе наших достижений лежит полученный на "Нефтяных Камнях" богатый опыт

"В основе всех наших сегодняшних достижений лежит богатый опыт, полученный на "Нефтяных Камнях", в Каспийском море, усовершенствованная инфраструктура, кадровый потенциал.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, опубликованной в АЗЕРТАДЖ.

Р. Абдуллаев отмечает, что в ближайшие годы планируется начать широкомасштабную разведку и добычу на месторождениях "Абшерон", "Умид", структурах "Карабах", "Бабек", "Шафаг", "Асиман", "Ашрафи", "Дан Улдузу", "Айпара": "В основе всех этих планов лежат "Нефтяные Камни", которые превратились в главный коммуникационный узел SOCAR на море, полученный здесь богатый опыт, усовершенствованная инфраструктура, кадровый потенциал".

Президент SOCAR отметил, что перспективы освоения месторождения "Нефтяные Камни" достаточно высоки: "В настоящее время остаточные запасы оцениваются в 210 млн тонн, извлекаемые запасы - 18 млн тонн. По мере развития технологий становится возможным добывать все большие объемы. В ближайшие годы планируется построить еще 5