В ОПЕК назвали дату следующего заседания

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК планирует провести заседание стран картеля в Вене 25 июня, а встречу ОПЕК+ 26 июня.

Как передает Report со ссылкой на S&PGlobal Platts, об этом сообщил генсекретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

При этом, Баркиндо уточнил, что ОПЕК+ может принять решение об объемах добычи нефти как на встрече в апреле, так и в июне.

Ранее сообщалось, что на апрельской встрече министров ОПЕК могут быть пересмотрены параметры сделки по сокращению добычи нефти, а также будет принято решение о ее возможном продлении до конца 2019 года.