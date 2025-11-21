Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:56
    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    В январе-октябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 125 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 85,6 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, это соответственно на 30% и 13% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    Азербайджан занял 4-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию.

    В октябре Грузия закупила у Азербайджана 29,7 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 20 млн долларов США, что соответственно в 354 раза и 163 раза превышает показатели предыдущего года.

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını oktyabrda 354 dəfə artırıb
    Georgia's crude, petroleum oils imports from Azerbaijan skyrocket in October

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Казахстан готов принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей