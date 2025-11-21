В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза
- 21 ноября, 2025
- 14:56
В январе-октябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 125 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 85,6 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, это соответственно на 30% и 13% больше показателя аналогичного периода 2024 года.
Азербайджан занял 4-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию.
В октябре Грузия закупила у Азербайджана 29,7 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 20 млн долларов США, что соответственно в 354 раза и 163 раза превышает показатели предыдущего года.
