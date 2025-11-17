В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн
Энергетика
- 17 ноября, 2025
- 15:39
Грузия в октябре этого года закупила у Азербайджана сырую нефть.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно данным, объем нефти, которая Грузия купила у Азербайджана, составил 3 838,22 тонны.
Стоимость нефти, купленной Грузией, оценивается в $1 млн 586,27 тыс.
По данным официальной декларации ГТК, в прошлом году Грузия не закупала сырую нефть у Азербайджана.
Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.
