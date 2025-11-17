Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 15:39
    В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн

    Грузия в октябре этого года закупила у Азербайджана сырую нефть.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

    Согласно данным, объем нефти, которая Грузия купила у Азербайджана, составил 3 838,22 тонны.

    Стоимость нефти, купленной Грузией, оценивается в $1 млн 586,27 тыс.

    По данным официальной декларации ГТК, в прошлом году Грузия не закупала сырую нефть у Азербайджана.

    Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.

    Грузия Азербайджан покупка нефти
    Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıb

    Последние новости

    16:11

    В Губе автомобиль сбил насмерть туриста из Индии

    Происшествия
    15:52

    Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи "Лукойл"

    Другие страны
    15:50

    МИД Азербайджана: С 10 ноября 2020 года 412 человек стали жертвами мин

    Внешняя политика
    15:47

    В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton

    Другие страны
    15:42
    Фото

    В Баку стартовал семинар Всемирной федерации бадминтона

    Футбол
    15:39

    В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн

    Энергетика
    15:35

    Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    15:28

    Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"

    Энергетика
    15:28

    Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

    Kультурная политика
    Лента новостей