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    В ноябре страны ОПЕК+ обсудят дальнейшее продление сделки

    Добыча сланцевой нефти в США ограничивает рост цен на нефть

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ в ноябре обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти после марта 2018 года. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук.

    Министр заявил, что участвующие в соглашении 24 страны работают над тем, чтобы снизить глобальные запасы нефти до уровня ниже среднего пятилетнего. Однако добыча сланцевой нефти в США ограничивает рост цен на нефть.  

    Напомним, что соглашение об ограничении добычи на заседании в мае было продлено еще на 9 месяцев - до 1 апреля 2018 года. 

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