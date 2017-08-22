В ноябре страны ОПЕК+ обсудят дальнейшее продление сделки

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ в ноябре обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти после марта 2018 года. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук.

Министр заявил, что участвующие в соглашении 24 страны работают над тем, чтобы снизить глобальные запасы нефти до уровня ниже среднего пятилетнего. Однако добыча сланцевой нефти в США ограничивает рост цен на нефть.

Напомним, что соглашение об ограничении добычи на заседании в мае было продлено еще на 9 месяцев - до 1 апреля 2018 года.