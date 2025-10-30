В нескольких районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении

В Сабаильском, Бинагадинском, Низаминском и Сураханском районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами на линиях подача газа абонентам по ряду направлений будет приостановлена сегодня с 09:30.

Ограничения в Сабаильском районе охватят поселки Баил и Бадамдар, жилой массив 20-й участок, улицы Зарифы Алиевой, Истиглалият, Р. Рза и проспект Нефтяников, в Насиминском районе - улицу Низами, в Ясамальском районе - на улице А. Гулиева, в Бинагадинском районе - поселки Сулутепе и Ходжасан.

"Кроме того, будет приостановлена подача природного газа абонентам на проспекте Г. Гараева, улицах А. Манафова, К. Балакишиева, Б. Чобанзаде, М. Аббасова, Ордубади, И. Музаффароглу и Узбекистан в Низаминском районе, а также в поселке Говсан и жилом массиве Говсан Баглар в Сураханском районе Баку", - уточнили в "Азеригаз".