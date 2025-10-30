Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В нескольких районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 30 октября, 2025
    • 08:59
    В нескольких районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    В Сабаильском, Бинагадинском, Низаминском и Сураханском районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами на линиях подача газа абонентам по ряду направлений будет приостановлена сегодня с 09:30.

    Ограничения в Сабаильском районе охватят поселки Баил и Бадамдар, жилой массив 20-й участок, улицы Зарифы Алиевой, Истиглалият, Р. Рза и проспект Нефтяников, в Насиминском районе - улицу Низами, в Ясамальском районе - на улице А. Гулиева, в Бинагадинском районе - поселки Сулутепе и Ходжасан.

    "Кроме того, будет приостановлена подача природного газа абонентам на проспекте Г. Гараева, улицах А. Манафова, К. Балакишиева, Б. Чобанзаде, М. Аббасова, Ордубади, И. Музаффароглу и Узбекистан в Низаминском районе, а также в поселке Говсан и жилом массиве Говсан Баглар в Сураханском районе Баку", - уточнили в "Азеригаз".

    ПО Азеригаз перебои в газоснабжении Баку
    Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Последние новости

    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2025)

    Финансы
    08:59

    В нескольких районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:50

    Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    08:41

    Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

    Происшествия
    08:18

    В Пусане прошли переговоры лидеров США и КНР - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    08:14

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:45

    Сенат США принял резолюцию об отмене повышения пошлин для Канады

    Другие страны
    07:26

    Азербайджан и Узбекистан договорились об укреплении стратегического партнерства

    Внешняя политика
    06:51

    В шести аэропортах России приостановили полеты

    В регионе
    Лента новостей