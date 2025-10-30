İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:48
    Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Azəriqaz" İB-dən "Report"a bildirilib ki, bu gün (30.10.2025-ci il tarixdə) saat 09:30-dan etibarən Səbail, Binəqədi, Nizami və Suraxanı rayonlarında qaz xətləri üzərində təmir-quraşdırma işləri aparılacaq.

    Bu səbəbdən Səbail rayonu üzrə Bayıl və Badamdar qəsəbələrinin, 20-ci Sahə yaşayış massivinin, Zərifə Əliyeva, İstiqlaliyyət, R. Rza küçələrinin və Neftçilər prospektinin, Nəsimi rayonu üzrə Nizami küçəsinin, Yasamal rayonu üzrə Ə.Quliyev küçəsinin, Binəqədi rayonu üzrə Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrinin təbii qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bununla yanaşı, Nizami rayonu üzrə Q.Qarayev prospektinin, A.Manafov, K.Balakişiyev, B.Çobanzadə, M.Abbasov, Ordubadi, İ.Müzəffəroğlu və Özbəkistan küçələrinin, Suraxanı rayonu üzrə isə Hövsan qəsəbəsi, Hövsan Bağlar yaşayış sahəsinin də təbii qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    qaz Bakı rayon təmir

    Son xəbərlər

    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2025)

    Maliyyə
    08:48

    Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Energetika
    08:45

    Trampla Çin lideri arasında görüş 2 saata yaxın davam edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    08:38

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:30

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:21

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    08:09

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    07:34

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti