    В некоторых районах Баку временно отключат электроэнергию

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 21:12
    В ночь на 27 сентября в электрических сетях, входящих в управление энергоснабжения и сбыта Насиминского района Баку, будут проводиться ремонтные работы.

    Как передает Report, в связи с этим в период с 02:00 до 03:00 подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Физули, Рашида Бейбутова, Самеда Вургуна, Сулеймана Рагимова, Салатын Аскеровой, Мердановых, Шамси Баделбейли, Дилары Алиевой, Башира Сафароглу, Гаджи Асланова и Мирзы Ибрагимова.

    После завершения работ указанные жилые массивы будут обеспечены более качественным электроснабжением.

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Лента новостей