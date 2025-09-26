В некоторых районах Баку временно отключат электроэнергию

В ночь на 27 сентября в электрических сетях, входящих в управление энергоснабжения и сбыта Насиминского района Баку, будут проводиться ремонтные работы.

Как передает Report, в связи с этим в период с 02:00 до 03:00 подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Физули, Рашида Бейбутова, Самеда Вургуна, Сулеймана Рагимова, Салатын Аскеровой, Мердановых, Шамси Баделбейли, Дилары Алиевой, Башира Сафароглу, Гаджи Асланова и Мирзы Ибрагимова.

После завершения работ указанные жилые массивы будут обеспечены более качественным электроснабжением.