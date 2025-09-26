İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:59
    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bakı şəhər Nəsimi rayonu Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə (RETSİ) daxil olan bəzi ərazilərin elektrik şəbəkələrində 27 sentyabr gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bununla əlaqədar saat 02:00 – 03:00 aralığında Nəsimi rayonunun Füzuli, Rəşid Behbudov, Səməd Vurğun, Süleyman Rəhimov, Salatın Əsgərova, Mərdanov Qardaşları, Şəmsi Bədəlbəyli, Dilarə Əliyeva, Bəşir Səfəroğlu, Həzi Aslanov və Mirzə İbrahimov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

