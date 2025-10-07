В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение
Энергетика
- 07 октября, 2025
- 19:03
В связи с ремонтными работами в ряде районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеригаз.
С 10:00 8 октября и до завершения работ будет приостановлена подача газа в поселки Кешля и НЗС Низаминского района, улицы дополнительный 8-й км, П.Фарзалиева, Ю.Сафарова, И.Хабибова, О.Велиева, Н.Абдуллаева, Сабира, М.Агаева, Р.Агаева и А.Мирзаева, улицы С.Вургуна поселка Пираллахи, а также улиц И.Оруджова, С.Оруджова, Мехдизаде и А.Джалилова Хатаинского района.
Последние новости
19:41
Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в ГазеДругие страны
19:32
Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в ХорватииИндивидуальные
19:23
Орбан: Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность мируДругие страны
19:22
Фото
В суде над Варданяном заслушаны показания потерпевших и их правопреемниковПроисшествия
19:11
Путин примет участие в саммите глав государств СНГ в ДушанбеДругие страны
19:09
Фото
Трое азербайджанских борцов взяли золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
19:03
В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжениеЭнергетика
18:48
Завершился визит премьер-министра Венгрии в АзербайджанВнешняя политика
18:48