В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение

В связи с ремонтными работами в ряде районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеригаз.

С 10:00 8 октября и до завершения работ будет приостановлена подача газа в поселки Кешля и НЗС Низаминского района, улицы дополнительный 8-й км, П.Фарзалиева, Ю.Сафарова, И.Хабибова, О.Велиева, Н.Абдуллаева, Сабира, М.Агаева, Р.Агаева и А.Мирзаева, улицы С.Вургуна поселка Пираллахи, а также улиц И.Оруджова, С.Оруджова, Мехдизаде и А.Джалилова Хатаинского района.