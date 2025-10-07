İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:52
    Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Qaz xətləri üzərində qoruyucu atıcı klapanın quraşdırılması və ortatəzyiqli yerüstü qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması işləri ilə əlaqədar 08.10.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər başa çatanadək "Nizami-Keşlə", "8-ci km Əlavə" və "NZS" qaz xətlərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Nizami rayonunun Keşlə və NZS qəsəbələrinin, 8-ci köndələn, P.Fərzəliyev, Y.Səfərov, İ.Həbibov, O.Vəliyev, N.Abdullayev, Sabir, M.Ağayev, R.Ağayev və A.Mirzəyev küçələrinin, Pirallahı qəsəbəsinin S.Vurğun küçəsinin, həmçinin Xətai rayonunun İ.Orucov, S.Orucov, Mehdizadə və A.Cəlilov küçələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyini
    В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение

