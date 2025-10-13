В некоторых частях Ясамальского района не будет газа

Сегодня в отдельных частях Ясамальского района Баку будут перебои в подаче газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с устранением утечки газа ​​с 10:00 13 октября до завершения работ подача газа будет приостановлена на улицах Низами, Бюльбюля, Р. Рзы, Н. Рафибейли, Т. Халила, М. Ибрагимова, М. Мухтарова и Ичеришехер Ясамальского района, а также на проспекте Азербайджан.