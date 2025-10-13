Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 13 oktyabr, 2025
- 09:16
Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Yasamal rayonunun Nizami küçəsi ilə İ.Səfərli küçələrinin kəsişməsində yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar oktyabrın 13-də saat 10:00-dan işlər tamamlananadək qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Yasamal rayonunun Nizami, Bülbül, R.Rza, N.Rəfibəyli, T.Xəlil, M.İbrahimov, M.Muxtarov və İçərişəhər küçəsinin, eləcə də Azərbaycan prospektinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü başlayıbXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51