    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Yasamal rayonunun Nizami küçəsi ilə İ.Səfərli küçələrinin kəsişməsində yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar oktyabrın 13-də saat 10:00-dan işlər tamamlananadək qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Yasamal rayonunun Nizami, Bülbül, R.Rza, N.Rəfibəyli, T.Xəlil, M.İbrahimov, M.Muxtarov və İçərişəhər küçəsinin, eləcə də Azərbaycan prospektinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    В некоторых частях Ясамальского района не будет газа

