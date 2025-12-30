Azərbaycan taekvondo millisinin baş məşqçisi: "Artıq gənclərə yer verməliyik"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın taekvondo millisinin baş məşqçisi Məmməd Abdullayev artıq gənclərə yer verməyin və nəsildəyişmə prosesinə başlamağın vacibliyini düşünür.

    Mütəxəssis bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, davamçıların gəlməli olduğunu vurğulayıb:

    "Yaxşı, həvəsli uşaqlar var. Sadəcə, yarış təcrübələri azdır. Yenilərdən Vasif Səlimovu qeyd edə bilərəm. Onu bir neçə yarışa aparmışıq. Gənc idmançı birdən-birə böyüklər arasında yarışlara çıxanda çətin olur. Gənc kadrları inkişaf etdirmək üçün zaman lazımdır. Azərbaycan taekvondusunda böyük nəticələr, qələbələr əldə edənlər, həmçinin istəklərinə çatmasalar da, mübarizə aparanlar sağ olsunlar. Kimlər ki, kifayət qədər mübarizə aparıb, amma medal qazana bilməyib, ya çəkilərini dəyişməli, ya da onlarla vidalaşmalıyıq. İdmançı özü də bunu dərk etməlidir. Davamçılar gəlməlidir. Artıq gənclərə yer verməliyik".

    Baş məşqçi Azərbaycan çempionatında kəmiyyətin az olduğunu qabardıb:

    "Azərbaycan çempionatında kəmiyyət, seçim çox azdır. Yarışda aparıcı idmançılarımızdan Cavad Ağayevlə Qaşım Maqomedov iştirak etmədi. Hər ikisinin çəkisində iki yeni gənc idmançı Azərbaycan çempionu oldu. Çalışırıq gənclərə üstünlük verək, komandanı yeniləyək. Artıq kifayət qədər nəticə verən, mübarizə aparan idmançıları yeni nəsillə əvəzləmək istəyirik. Bu da uzun prosesdir, müəyyən müddət davam edəcək".

    M.Abdullayev qarşıdakı planlardan da danışıb:

    "2026-cı ildə böyüklər arasında Avropa çempionatı baş tutacaq. Bundan əlavə, bizi 4 Qran-pri gözləyir. Ümumi xalları yığmaq üçün hər mərhələdə olimpiya komandası bölünərək iştirak edəcək. Düzdür, təcrübə məsələsi var, amma hansısa gənc idmançılar bu yarışlarda iştirak etməlidirlər".

