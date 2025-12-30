İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    DSK: 922 min hektar sahədə dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilib

    ASK
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:01
    DSK: 922 min hektar sahədə dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilib

    Bu il dekabrın 24-nə qədər Azərbaycanda 921,7 min hektar sahədə dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə (DSK) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səpin aparılmış sahənin 98,9 %-ni və yaxud 911,2 min hektarını dən üçün payızlıq bitkilər təşkil edib ki, onun da 444,7 min hektarı buğda, 466,4 min hektarı arpa, 0,1 min hektarı isə çovdar əkinlərinin payına düşüb.

    Ən çox buğda bitkisi Cəlilabad (54 min ha), Füzuli (23,2 min ha), Ağcabədi (18,8 min ha), İsmayıllı və Şəki (hər biri 18,7 min ha), Hacıqabul (15,4 min ha), Qobustan (13,1 min ha) və Şamaxı (13 min ha) rayonlarında, ən çox arpa bitkisi Şəki (41,2 min ha), Kürdəmir (31,7 min ha), Neftçala (28,8 min ha), Biləsuvar (24,1 min ha), Ağsu (18,9 min ha), Qobustan (17,5 min ha) və Füzuli (17,0 min ha) rayonlarında səpilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi payızlıq bitki

    Son xəbərlər

    12:25

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin qadağası ilə bağlı layihə son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:24

    Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:23

    Məişət zorakılığından əziyyət çəkənlərin mühafizə orderi üçün rüsum ödəməməsi III oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:21

    Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi III oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:20

    Parlament mədəni sərvətləri qəsdən məhv etməyə görə cəzaların sərtləşdirilməsini son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:19

    Avtoxuliqanlıqla məşğul olan moped sürücülərinin cərimələnməsi haqqında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:19

    Milli Məclis əkin yerinin yandırılması ilə bağlı yeni cərimələri son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:19

    İnternetdə fahişəliklə məşğul olmağa açıq çağırışların edilməsinə görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:19

    Vəkil adından qanunsuz istifadəyə görə cərimələrin dispozisiyasında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti