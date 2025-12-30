Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане озимые зерновые культуры посеяны почти на 922 тыс. га

    АПК
    • 30 декабря, 2025
    • 12:47
    В Азербайджане озимые зерновые культуры посеяны почти на 922 тыс. га

    В Азербайджане по состоянию на 24 декабря 2025 года зерновые и озимые кормовые культуры посеяны на 921,7 тыс. га.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 98,9% посевной площади, или 911,2 тыс. га, приходится на озимые зерновые культуры, в том числе 444,7 тыс. га - пшеница, 466,4 тыс. га - ячмень и 0,1 тыс. га - рожь.

    Наибольшие площади пшеницы засеяны в Джалилабадском (54 тыс. га), Физулинском (23,2 тыс. га), Агджабединском (18,8 тыс. га), Исмаиллинском и Шекинском (по 18,7 тыс. га), Гаджигабульском (15,4 тыс. га), Гобустанском (13,1 тыс. га) и Шамахинском (13 тыс. га) районах.

    Самые большие площади ячменя засеяны в Шекинском (41,2 тыс. га), Кюрдамирском (31,7 тыс. га), Нефтчалинском (28,8 тыс. га), Билясуварском (24,1 тыс. га), Агсуинском (18,9 тыс. га), Гобустанском (17,5 тыс. га) и Физулинском (17 тыс. га) районах.

    зерновые озимые посевные площади пшеница ячмень рожь
    DSK: 922 min hektar sahədə dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilib

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей