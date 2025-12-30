В Азербайджане озимые зерновые культуры посеяны почти на 922 тыс. га

В Азербайджане по состоянию на 24 декабря 2025 года зерновые и озимые кормовые культуры посеяны на 921,7 тыс. га.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 98,9% посевной площади, или 911,2 тыс. га, приходится на озимые зерновые культуры, в том числе 444,7 тыс. га - пшеница, 466,4 тыс. га - ячмень и 0,1 тыс. га - рожь.

Наибольшие площади пшеницы засеяны в Джалилабадском (54 тыс. га), Физулинском (23,2 тыс. га), Агджабединском (18,8 тыс. га), Исмаиллинском и Шекинском (по 18,7 тыс. га), Гаджигабульском (15,4 тыс. га), Гобустанском (13,1 тыс. га) и Шамахинском (13 тыс. га) районах.

Самые большие площади ячменя засеяны в Шекинском (41,2 тыс. га), Кюрдамирском (31,7 тыс. га), Нефтчалинском (28,8 тыс. га), Билясуварском (24,1 тыс. га), Агсуинском (18,9 тыс. га), Гобустанском (17,5 тыс. га) и Физулинском (17 тыс. га) районах.