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В некоторых районах Азербайджана отключат газ

​В некоторых районах Азербайджана отключат газ

Управление экспорта газа 16 октября с 09:00 проводит ремонтные работы на газораспределительной станции "Сулутепе".

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Перерывы в газоснабжении ожидаются в поселках Ходжасан и Биладжари Бинагадинского района и нескольких населенных пунктах Шамкирского района. Также в связи с ремонтными работами с 10:00 и до окончания работ будут временные перебои с подачей газа в некоторых селах Самухского района.

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