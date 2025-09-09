В Насиминском районе Баку временно отключат газ

Сегодня с 10:00 будет приостановлена подача газа в Насиминском районе Баку.

Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", перебои связаны с устранением утечки на подземном газопроводе на пересечении улицы Салатын Аскеровой и проспекта Бюльбюля.

На время ремонтных работ газоснабжение будет ограничено на улицах С. Аскеровой, Дж. Мамедгулузаде, братьев Мардановых, С. Рустама, Р. Бехбудова, а также на проспекте Бюльбюля.

Подача газа возобновится после завершения работ.