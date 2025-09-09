В Насиминском районе Баку временно отключат газ
Энергетика
- 09 сентября, 2025
- 09:48
Сегодня с 10:00 будет приостановлена подача газа в Насиминском районе Баку.
Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", перебои связаны с устранением утечки на подземном газопроводе на пересечении улицы Салатын Аскеровой и проспекта Бюльбюля.
На время ремонтных работ газоснабжение будет ограничено на улицах С. Аскеровой, Дж. Мамедгулузаде, братьев Мардановых, С. Рустама, Р. Бехбудова, а также на проспекте Бюльбюля.
Подача газа возобновится после завершения работ.
