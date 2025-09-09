ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 09:48
    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Сегодня с 10:00 будет приостановлена подача газа в Насиминском районе Баку.

    Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз", перебои связаны с устранением утечки на подземном газопроводе на пересечении улицы Салатын Аскеровой и проспекта Бюльбюля.

    На время ремонтных работ газоснабжение будет ограничено на улицах С. Аскеровой, Дж. Мамедгулузаде, братьев Мардановых, С. Рустама, Р. Бехбудова, а также на проспекте Бюльбюля.

    Подача газа возобновится после завершения работ.

    Лента новостей