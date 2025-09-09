Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 09 sentyabr, 2025
- 09:35
Bu gün Bakının Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nəsimi rayonu, Salatın Əsgərova küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində yeraltı orta təzyiqli kəmərdə aşkar olunmuş sızmanın ləğv edilməsi ilə əlaqədar sentyabrın 9-da saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.
Təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə S.Əsgərova, C.Məmmədquluzadə, Mərdanov qardaşları, S.Rüstəm, R.Behbudov küçələrinin və Bülbül prospektinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
09:52
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
09:47
NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
09:43
Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edibDigər ölkələr
09:41
Foto
ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olubEnergetika
09:37
Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
09:35
Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
09:35
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilibFutbol
09:29
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötübEnergetika
09:28