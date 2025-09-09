İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:35
    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nəsimi rayonu, Salatın Əsgərova küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində yeraltı orta təzyiqli kəmərdə aşkar olunmuş sızmanın ləğv edilməsi ilə əlaqədar sentyabrın 9-da saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Təmir-bərpa işləri aparılan  müddətdə S.Əsgərova, C.Məmmədquluzadə, Mərdanov qardaşları, S.Rüstəm, R.Behbudov küçələrinin və Bülbül prospektinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    qaz xətti Azəriqaz
    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Son xəbərlər

    09:52

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:47

    NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    09:43

    Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edib

    Digər ölkələr
    09:41
    Foto

    ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olub

    Energetika
    09:37

    Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:35

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:35

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilib

    Futbol
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

    Energetika
    09:28

    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin dəfn olunacağı yer məlum olub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti