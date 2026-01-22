Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В ММ пройдет мероприятие по случаю Международного дня чистой энергии

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 14:52
    В ММ пройдет мероприятие по случаю Международного дня чистой энергии

    В Милли Меджлисе планируется проведение мероприятия по случаю Международного дня чистой энергии.

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.

    В плане также предусмотрено ознакомление с солнечной электростанцией "Гарадаг" с учетом роли возобновляемой энергии в переходе к "зеленой экономике".

