В ММ пройдет мероприятие по случаю Международного дня чистой энергии
Энергетика
- 22 января, 2026
- 14:52
В Милли Меджлисе планируется проведение мероприятия по случаю Международного дня чистой энергии.
Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.
В плане также предусмотрено ознакомление с солнечной электростанцией "Гарадаг" с учетом роли возобновляемой энергии в переходе к "зеленой экономике".
