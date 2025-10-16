В Минэнерго Азербайджана обсудили внедрение международных стандартов по энергоэффективности

В Министерстве энергетики обсудили внедрения в Азербайджане международных стандартов в области энергоэффективности.

Как сообщили Report в ведомстве, вопрос был поднят на заседании технического комитета по стандартизации в сфере электроэнергетики и возобновляемой энергетики.

Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с реализацией мероприятий по стандартизации, повышением энергоэффективности и применением нормативных документов, соответствующих международной практике в области управления энергией.

Были обсуждены финальные проекты стандартов AZS ISO 50002:2025 (энергоаудиты и требования к их проведению), AZS ISO 50006:2025 (оценка энергетических показателей с использованием индикаторов эффективности) и AZS ISO 50010:2025 (достижение нулевого энергопотребления при помощи системы энергоуправления ISO 50001).

По итогам заседания решено доработать проекты с учетом высказанных предложений и представить их на утверждение.