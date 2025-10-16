Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Минэнерго Азербайджана обсудили внедрение международных стандартов по энергоэффективности

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 15:36
    В Минэнерго Азербайджана обсудили внедрение международных стандартов по энергоэффективности

    В Министерстве энергетики обсудили внедрения в Азербайджане международных стандартов в области энергоэффективности.

    Как сообщили Report в ведомстве, вопрос был поднят на заседании технического комитета по стандартизации в сфере электроэнергетики и возобновляемой энергетики.

    Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с реализацией мероприятий по стандартизации, повышением энергоэффективности и применением нормативных документов, соответствующих международной практике в области управления энергией.

    Были обсуждены финальные проекты стандартов AZS ISO 50002:2025 (энергоаудиты и требования к их проведению), AZS ISO 50006:2025 (оценка энергетических показателей с использованием индикаторов эффективности) и AZS ISO 50010:2025 (достижение нулевого энергопотребления при помощи системы энергоуправления ISO 50001).

    По итогам заседания решено доработать проекты с учетом высказанных предложений и представить их на утверждение.

    Минэнерго Азербайджана международные стандарты учета энергоэффективность
    Фото
    Azərbaycanda enerji səmərəliliyi üzrə beynəlxalq standartların tətbiqi müzakirə edilib

    Последние новости

    16:07
    Фото

    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:05

    В автоаварии в Физули пострадали 4 человека

    Происшествия
    15:57

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    15:57

    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    15:56

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    15:55

    Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

    Внешняя политика
    15:54

    AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

    Инфраструктура
    15:47
    Фото

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    15:44

    Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    Лента новостей