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    В марте из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 2,038 млн. тонн нефти

    Из порта Джейхан на мировой рынок в целом отправлено 268,801 млн. тонн азербайджанской нефти

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок вывезено 2 037,7 тысяч тонн азербайджанской нефти, что на 15,9% уступает показателю соответствующего периода прошлого года. 

    Как сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), 1 226,3 тысяч тонн из них приходится на долю нефти Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Объем экспортированной за январь-март этого года из порта Джейхан нефти составил 6 862,1 тыс. тонн.

    В целом, со дня начала эксплуатации БТД до 1 апреля 2015 года из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 268,801 млн. тонн азербайджанской нефти.

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