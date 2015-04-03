В марте из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 2,038 млн. тонн нефти

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок вывезено 2 037,7 тысяч тонн азербайджанской нефти, что на 15,9% уступает показателю соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), 1 226,3 тысяч тонн из них приходится на долю нефти Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Объем экспортированной за январь-март этого года из порта Джейхан нефти составил 6 862,1 тыс. тонн.

В целом, со дня начала эксплуатации БТД до 1 апреля 2015 года из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 268,801 млн. тонн азербайджанской нефти.