В Лянкяране будут локальные перебои с подачей света

В Лянкяране будут введены локальные ограничения в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 12 сентября будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи.

По этой причине в пятницу с 09:30 до 16:00 будут наблюдаться перебои в подаче электроэнергии абонентам на улицах 20 Января, Иси Самедзаде, Узеира Гаджибекова, Ширали Ахундова, Кялянтярлиляр, Фикрета Мамедова и Музаффара Насирли.

"После завершения ремонтных работ указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в ОАО.