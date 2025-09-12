В Лянкяране будут локальные перебои с подачей света
Энергетика
- 12 сентября, 2025
- 09:05
В Лянкяране будут введены локальные ограничения в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 12 сентября будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи.
По этой причине в пятницу с 09:30 до 16:00 будут наблюдаться перебои в подаче электроэнергии абонентам на улицах 20 Января, Иси Самедзаде, Узеира Гаджибекова, Ширали Ахундова, Кялянтярлиляр, Фикрета Мамедова и Музаффара Насирли.
"После завершения ремонтных работ указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в ОАО.
