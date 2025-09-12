İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 08:52
    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirləri ilə əlaqədar Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Lənkəran-2" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 4 saylı şəhər xəttində 12 sentyabrda təmir işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən bildirilib.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 09:30-dan 16:00-dək şəhər ərazisində 20 Yanvar, İsi Səmədzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Şirəli Axundov, Kələntərlilər, Fikrət Məmmədov, Müzəffər Nəsirli küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin küçələr keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Lənkəran işıq “Azərişıq” ASC
    В Лянкяране будут локальные перебои с подачей света

    Son xəbərlər

    09:38

    Lənkəranda saxlanılan narkokuryerdən 13 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    09:34

    ING: 2025-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,25 % artacaq

    Maliyyə
    09:30

    "Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçir

    Futbol
    09:14

    Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olub

    Region
    09:13

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    09:13

    Bəzi yerlərə qar yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:11

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)

    Maliyyə
    09:09

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara düşüb

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti