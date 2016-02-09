В Лондоне проходит Международная нефтяная неделя

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Лондоне стартовала Международная нефтяная неделя. Как сообщает Report, мероприятие завершится 11 февраля.

На ежегодно организуемом мероприятии принимают участие представители более 50 стран мира. В ходе трехдневного мероприятия состоятся обсуждения, касающиеся вызовов и возможностей, спроса-предложения на энергетическом рынке, применения новых технологий добычи, финансов и человеческого капитала и других вопросов.

В рамках мероприятия будут организованы конференции по нефтегазовому сектору стран СНГ и Африки и роли природного газа в сохранении энергетического баланса.

В то же время в ходе круглых столов участники мероприятия обсудят вопросы стратегии экономического развития Ближнего Востока, возможностей для Ирака и Ирана, энергоспроса Китая, потенциала роста газовых запасов Латинской Америки и т.д.