В Лерикском районе 80 сел остались без электричества

В Лерикском районе из-за неблагоприятных погодных условий нарушено электроснабжение в 80 населенных пунктах.

Как сообщает южное бюро Report, информацию подтвердил председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликoв.

По его словам, высота снежного покрова в районном центре достигает 40 см, в горных районах - до 80 см.

Отмечается, что автодорога Лянкяран-Лерик открыта, сообщение между селами и районным центром осуществляется с использованием высокопроходимого транспорта. Проблем с газо- и водоснабжением не зафиксировано, однако в подаче электроэнергии возникли перебои.

Сообщается, что утром были проведены работы по устранению неисправности на воздушной линии электропередачи напряжением 35/10 кВ. В настоящее время без света остаются 80 сел. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, которое планируется возобновить до конца дня.

Снегопад на территории района продолжается.