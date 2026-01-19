Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь

    В Лерикском районе 80 сел остались без электричества

    Энергетика
    • 19 января, 2026
    • 12:52
    В Лерикском районе 80 сел остались без электричества

    В Лерикском районе из-за неблагоприятных погодных условий нарушено электроснабжение в 80 населенных пунктах.

    Как сообщает южное бюро Report, информацию подтвердил председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликoв.

    По его словам, высота снежного покрова в районном центре достигает 40 см, в горных районах - до 80 см.

    Отмечается, что автодорога Лянкяран-Лерик открыта, сообщение между селами и районным центром осуществляется с использованием высокопроходимого транспорта. Проблем с газо- и водоснабжением не зафиксировано, однако в подаче электроэнергии возникли перебои.

    Сообщается, что утром были проведены работы по устранению неисправности на воздушной линии электропередачи напряжением 35/10 кВ. В настоящее время без света остаются 80 сел. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, которое планируется возобновить до конца дня.

    Снегопад на территории района продолжается.

    Лерикский район электроснабжение снегопад
    Видео
    Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıb

    Последние новости

    13:10

    Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    13:05
    Фото
    Видео

    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    12:56

    Адиль Керимли: Азербайджан стал одним из ключевых акторов мировой политики

    Внутренняя политика
    12:55

    Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    12:52
    Видео

    В Лерикском районе 80 сел остались без электричества

    Энергетика
    12:47

    Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 года

    Внешняя политика
    12:41
    Фото
    Видео

    Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января

    Происшествия
    12:39

    Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:35
    Фото

    Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии

    Внешняя политика
    Лента новостей