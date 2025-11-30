В Кянгярлинском районе Нахчывана завтра не будет света
Энергетика
- 30 ноября, 2025
- 17:10
В Кянгярлинском районе Нахчыванской АР завтра будут перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает местное бюро Report, в связи с ремонтными работами на 110/35/10 кВ-ной подстанции Гывраг 1 декабря с 16:00 до 18:00 будет ограничена подача электричества абонентам в Кянгярлинском районе и нескольких селах.
Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.
