В Кянгярлинском районе Нахчывана завтра не будет света

В Кянгярлинском районе Нахчыванской АР завтра будут перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает местное бюро Report, в связи с ремонтными работами на 110/35/10 кВ-ной подстанции Гывраг 1 декабря с 16:00 до 18:00 будет ограничена подача электричества абонентам в Кянгярлинском районе и нескольких селах.

Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.