Sabah Kəngərli rayonunda işıq olmayacaq
Energetika
- 30 noyabr, 2025
- 16:29
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunda elektrik verilişində fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Naxçıvan Enerji" MMC-nin sifarişi əsasında 110/35/10 kV-luq Qıvraq yarımstansiyasında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 1 dekabr tarixində saat 16:00-dan 18:00-a qədər Kəngərli rayonunda və bir neçə kənddə elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr yaranacaq.
İşlər tamamlandıqdan sonra elektrik təchizatı tam bərpa ediləcək.
