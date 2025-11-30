İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Sabah Kəngərli rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    • 30 noyabr, 2025
    • 16:29
    Sabah Kəngərli rayonunda işıq olmayacaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunda elektrik verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Naxçıvan Enerji" MMC-nin sifarişi əsasında 110/35/10 kV-luq Qıvraq yarımstansiyasında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq 1 dekabr tarixində saat 16:00-dan 18:00-a qədər Kəngərli rayonunda və bir neçə kənddə elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr yaranacaq.

    İşlər tamamlandıqdan sonra elektrik təchizatı tam bərpa ediləcək.

    В Кянгярлинском районе Нахчывана завтра не будет света

