В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанции

В Кяльбаджаре заложен фундамент высотной ветровой электростанции (ВЭС), первоначальная мощность которой составит 240 МВт.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию ООО Baltech Green, таким образом дан старт измерению ветрового потенциала Кяльбаджара.

В настоящее время уже функционируют две мачты для измерения ветра, которые собирают данные. В скором времени к ним добавится лидарная система, что позволит еще точнее оценить потенциал площадки.

Проект реализуется совместным предприятием ООО "Kalbajar Energy".

Напомним, что 20 ноября прошлого года, в рамках COP29, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, ООО Clean Energy Invest (дочерняя компания AGEC) и ООО Baltech Green о развитии Кяльбаджарской ветровой электростанции. Это уникальный проект, который будет реализован на высоте 3 100 метров. В рамках проекта компании Clean Energy Invest и Baltech Green создали совместное предприятие.

Ожидается, что электростанция начнет коммерческую эксплуатацию в начале 2028 года с первоначальной мощностью 240 МВт. Проект в перспективе может достичь общей мощности до 600 МВт.

В соответствии с планами Азербайджана, к 2027 году в стране будет построено восемь промышленных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 2 ГВт. Суммарные инвестиции в проекты оцениваются в 2,8 млрд долларов и будут профинансированы за счет иностранных и местных вложений.

Реализация этих планов позволит ежегодно вырабатывать 5,3 млрд кВт/ч "зеленой энергии", увеличить долю ВИЭ в энергосистеме до 32,6%, сэкономить 1,2 млрд кубометров газа в год и сократить выбросы парниковых газов на 2,5 млн тонн.

К 2030 году Азербайджан намерен достичь 6 ГВт установленной мощности ВИЭ, из которых 4 ГВт планируется экспортировать.