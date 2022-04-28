О нас
Аудио новости

В Испании предложили ЕС использовать свои газохранилища

В Испании предложили ЕС использовать свои газохранилища Испания предлагает Евросоюзу использовать для стабильной работы газовых систем и решения проблемы надежного обеспечения сырьем свой потенциал хранилищ сжиженного природного газа.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 16:03
В Испании предложили ЕС использовать свои газохранилища

Испания предлагает Евросоюзу использовать для стабильной работы газовых систем и решения проблемы надежного обеспечения сырьем свой потенциал хранилищ сжиженного природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в четверг журналистам находящийся в Литве министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Наша страна располагает значительным потенциалом хранилищ сжиженного природного газа, который мы предлагаем использовать для обеспечения газом Европы", - сказал он.

Газохранилища Испании, по словам министра, могут вместить такой объем сырья, который достаточен для удовлетворения половины потребностей Европы. "Если ускорить строительство газовых смычек, мы сможем помочь другим странам, а они - нам", - отметил Альбарес.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi