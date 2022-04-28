В Испании предложили ЕС использовать свои газохранилища

Испания предлагает Евросоюзу использовать для стабильной работы газовых систем и решения проблемы надежного обеспечения сырьем свой потенциал хранилищ сжиженного природного газа.

Испания предлагает Евросоюзу использовать для стабильной работы газовых систем и решения проблемы надежного обеспечения сырьем свой потенциал хранилищ сжиженного природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в четверг журналистам находящийся в Литве министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Наша страна располагает значительным потенциалом хранилищ сжиженного природного газа, который мы предлагаем использовать для обеспечения газом Европы", - сказал он.

Газохранилища Испании, по словам министра, могут вместить такой объем сырья, который достаточен для удовлетворения половины потребностей Европы. "Если ускорить строительство газовых смычек, мы сможем помочь другим странам, а они - нам", - отметил Альбарес.