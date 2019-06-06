В иранском городе Сангхор началось строительство нефтехимического завода

Строительство нефтехимического завода "Сонгхор" началось в западной иранской провинции Керманшах.

Как передает Report со ссылкой на Shana, на этой неделе состоялась церемония закладки завода в присутствии генерального директора Национальной нефтехимической компании (NPC) Бехзада Мохаммади, а также ряда региональных чиновников.

Завод по производству полиэтилена и полипропилена будет построен в промышленном городе Сонгхор в Керманшахе, чтобы завершить цепочку создания добавленной стоимости в производстве этилена и пропилена, а также создать дополнительные рабочие места и бизнес-среду в отраслях промышленности города Сонгхор.

Доступ к сырью через Иламский нефтехимический комплекс и заводы, питаемые Западным этиленовым трубопроводом, внутренние рынки сбыта в северо-западных и западных провинциях страны, возможность экспорта в соседние страны (Азербайджан, Армению и Грузию, Турцию, Ирак и Сирию) являются одними из причин выбора Сонгхора для строительства этого завода.

Завод будет построен с производительностью 48 000 тонн в год на земельном участке в 5 гектаров с инвестициями в размере около 40 миллионов долларов