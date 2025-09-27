В Хатаинском районе Баку на ряде улиц временно приостановят подачу газа

Подача газа на некоторые улицы Хатаинского района города Баку будет приостановлена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что 29 сентября с 10:00 в связи с ремонтными работами будет временно прекращена подача газа на улицах Джаваншир, Садыгджан, 8 Ноября, а также на Зых Йолу и Абилова.