    В Хатаинском районе Баку на ряде улиц временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    • 27 сентября, 2025
    • 09:39
    Подача газа на некоторые улицы Хатаинского района города Баку будет приостановлена.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Сообщается, что 29 сентября с 10:00 в связи с ремонтными работами будет временно прекращена подача газа на улицах Джаваншир, Садыгджан, 8 Ноября, а также на Зых Йолу и Абилова.

