В Хатаинском районе Баку на ряде улиц временно приостановят подачу газа
Энергетика
- 27 сентября, 2025
- 09:39
Подача газа на некоторые улицы Хатаинского района города Баку будет приостановлена.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Сообщается, что 29 сентября с 10:00 в связи с ремонтными работами будет временно прекращена подача газа на улицах Джаваншир, Садыгджан, 8 Ноября, а также на Зых Йолу и Абилова.
Последние новости
10:38
Фото
Видео
Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
10:36
III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытияИнфраструктура
10:25
В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памятиВнутренняя политика
10:13
На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогодыВнутренняя политика
10:12
В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемыхВ регионе
10:09
В Дубае откроется самый высокий в мире отельЭто интересно
10:08
Фото
В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памятиКарабах
09:58
В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дереваПроисшествия
09:53