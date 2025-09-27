İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Bakının Xətai rayonunun bəzi küçələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:15
    Bakının Xətai rayonunun bəzi küçələrində qaz olmayacaq

    Bakı şəhəri Xətai rayonunun bəzi küçələrinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilir ki, Xətai rayonunun Cavanşir küçəsində siyirtmənin quraşdırılması ilə əlaqədar, sentyabrın 29-da saat 10:00-dan işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Həmin müddət ərzində rayonun Cavanşir, Sadıqcan, 8 Noyabr küçəsinin bir hissəsində, həmçinin Zığ yolu, Əbilov və Kombinat küçələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz məhdudiyyət Xətai rayonu
    В Хатаинском районе Баку на ряде улиц временно приостановят подачу газа

    Son xəbərlər

    10:29
    Foto
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbardakı yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:24

    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:22

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    10:09

    Əksər ərazilərdə yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:06

    Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    10:05

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    09:46

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    09:44

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti