İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:25
    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Patent haqqında" qanuna təklif olunan dəyişikliklərdə öz əksini tapıb.

    Dəyişikliyə əsasən, işəgötürənin xidməti tapşırığı əsasında ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi yaradan müəllifə ədalətli qonorarın ödənilməsi üçün hüquqi baza formalaşdırılır.

    Belə ki, ixtiranın müəllifi patentin alınmasına və onun qüvvədə saxlanılmasına görə patentdən gəlirin əldə edildiyi tarixədək işəgötürənin çəkdiyi xərclər çıxıldıqdan sonra qalan vəsaitin azı 50 faizini qonorar kimi ala biləcək.

    Patent "Patent haqqında" qanun qonorar

    Son xəbərlər

    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    18:09

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:01

    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    17:40

    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Milli Məclis
    17:39

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    17:37

    Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcək

    Milli Məclis
    17:36

    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol
    17:35

    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:35
    Foto

    Ağdam şəhərində "Hilton Garden Inn Agdam" hoteli istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti