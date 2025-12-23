Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək
Milli Məclis
- 23 dekabr, 2025
- 17:25
Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Patent haqqında" qanuna təklif olunan dəyişikliklərdə öz əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, işəgötürənin xidməti tapşırığı əsasında ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi yaradan müəllifə ədalətli qonorarın ödənilməsi üçün hüquqi baza formalaşdırılır.
Belə ki, ixtiranın müəllifi patentin alınmasına və onun qüvvədə saxlanılmasına görə patentdən gəlirin əldə edildiyi tarixədək işəgötürənin çəkdiyi xərclər çıxıldıqdan sonra qalan vəsaitin azı 50 faizini qonorar kimi ala biləcək.
