В Грузии за две недели выросли цены на топливо

В Грузии цены на топливо на различных АЗС увеличились на 5–50 тетри ($0,02-$0,18) за литр по сравнению с показателем на 13 марта 2026 года.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Эскалация на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе повлияли на мировые поставки нефти. Подорожание на международных рынках отразилось и на грузинском рынке.

В крупных сетях АЗС - Wissol, Rompetrol и др. - выросли цены на бензин и дизель. Стоимость бензина марки премиум превышают 3,8 лари ($1,41) за литр, дизельное топливо по стандартам Евро-5 на некоторых АЗС приближается к 3,70 лари ($1,37) за литр.