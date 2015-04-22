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    В Грузии пройдет Каспийский энергетический форум

    На форум приглашены официальные представители Азербайджана, Турции и Грузии

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ 29-30 апреля в Тбилиси пройдет очередной Каспийский энергетический форум.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр стратегических исследований "Каспий", на форум под названием "Грузия: кавказский узел" приглашены официальные представители Азербайджана, Турции и Грузии, а также бизнесмены, действующие в энергосфере.

    В рамках форума пройдут семинары на темы "Региональная безопасность и роль Турции, Грузии и Азербайджана", "Роль Турции, Грузии, Азербайджана в энергосотрудничестве" и "Роль Грузии в транспортировке между центральным коридором".

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