В Грузии ожидается повышение цен на газ для автомобилей

Тбилиси. 12 ноября. REPORT.AZ/ Девальвация национальной денежной единицы Грузии, лари (GEL) стала причиной повышения цен на ряд потребительских товаров, в том числе на топливо.

Как передает грузинское бюро Report, после нефтепродуктов ожидается повышение цен на газ для автомобилей (“автогаз”).

Как передают местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве, в ближайшие дни цена на каждый кубический метр автогаза повысится на 5-10 тетри (0.05-0.1 GEL).

В настоящий момент цена на кубический метр автогаза составляет 1,40-1,42 GEL.

Владельцы станций газозаправок не отрицают повышение цен и беспокоятся по этому поводу.

После повышения цен на топливо они остерегаются падения объемов продаж.

Наряду с автогазом ожидается повышение цен и на сжиженный газ.

По словам представителя компании “İSLET GROUP” Юрия Чибутина, все зависит от девальвации национальной валюты, лари. Если удешевление лари продолжится , то цена на жидкий газ обязательно поднимется.

Представитель компании “Ayrballon” Нодар Рамишвили говорит, что обесценивание национальной валюты приведет к росту цен на газ.

По словам экспертов, повышение цен на автогаз приведет к подорожанию цен на потребительские товары, в том числе и сельскохозяйственные продукты. Как результат это приведет к ослаблению экономики.